Mutirão vai auxiliar condomínios e construtoras a negociar com inadimplentes

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) vai promover o “Mutirão de Conciliação – Condomínios e Construtoras” de 11 de setembro a 20 de outubro, para auxiliar o setor imobiliário a negociar com condôminos e clientes inadimplentes e retomar o pagamento de valores em atraso. Além da Capital, as cidades de Dourados e Três Lagoas também receberão o evento.

Empresas e residenciais podem se cadastrar na ação até 5 de setembro, por meio do telefone 9 9671-7812 ou diretamente na entidade, localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro, em Campo Grande. Não há taxa de adesão. “A inadimplência também atinge esse segmento. Por isso, nessa fase o mutirão vai reunir empresas e condomínios interessados em oferecer uma negociação diferenciada e quem aderir poderá fazer a conciliação online com seus inadimplentes”, explica a gerente de Negócios na ACICG e coordenadora do mutirão, Paola Nogueira.

A conciliação tem sido uma ferramenta para promover uma negociação de forma rápida, econômica, segura e com homologação pelo juiz. O método é usado há mais de 10 anos pela Associação Comercial para ajudar empresas de Mato Grosso do Sul a recuperarem débitos e efetivarem acordos com clientes devedores. “A conciliação é uma forma prática e muito vantajosa para a solução de conflitos entre empresas e seus devedores. A negociação ocorre na presença de um conciliador capacitado pelo Tribunal de Justiça em técnicas de solução de conflitos, com isso, as chances de se chegar a um acordo são maiores, proporcionando a regularização da dívida e a manutenção do relacionamento entre credor e cliente de forma amigável”, esclarece Paola.

