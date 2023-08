Corretores de imóveis integrantes do CRECI-MS recebem o 18º Troféu Colibri de Prata

Especialmente no auditório do CRECI-MS (Conselho aos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul da 14ª região), ilustres corretores de imóveis do Estado foram premiados na noite de sexta-feira (25), com a entrega do 18º Troféu Colibri de Prata, a maior honraria concedida pelo Conselho a profissionais ou personalidades que possem histórico de contribuição para o desenvolvimento da profissão ou do setor imobiliário.

Foram quatro homenageados nesta edição: o Diretor CETEPS/PRIME, Alex Vieira Passos, o deputado estadual, Paulo José Araújo Corrêa, que é corretor de imóveis (CRECI 1475), o corretor de imóveis Ronaldo Ghedine Ribeiro (CRECI 2376) e o corretor de imóveis Vanderlan da Silva Queiroz Junior (CRECI 2520).

Ghedine agradeceu os 27 anos atuando no Conselho. “Não foi fácil chegar até aqui. A profissão do corretor de imóveis é fantástica, mas é difícil. A concorrência está ai e temos que trabalhar. Acima de tudo, a a base da nossa categoria é a honestidade e a confiança que conquistamos no mercado. É isso que te faz ser conselheiro, ou estar no meu lugar hoje”, agradece o conselheiro.

O Troféu Colibri de Prata é entregue anualmente, no mês do corretor de imóveis, desde 2006. “É um seleto grupo que já recebeu a honraria. Hoje temos quase 15 mil inscritos, entre eles inativos. Entre eles, 78 corretores foram já homenageados como “colibris de prata”, uma forma de valorizar e reconhecer os profissionais que têm de empenhado para o crescimento da profissão”, destaca o presidente do CRECI-MS, Eli Rodrigues.

Quem se emocionou muito foi o corretor também voluntário há anos no conselho, Vanderlan da Silva. “Isso é fruto do trabalho voluntário em que muitos não querem trabalhar gratuitamente. Para nós que estamos aqui há um bom tempo vamos entendendo que, se escolhemos essa profissão para nossa vida, cabe a nós zelar por ela, para sempre prosperar.”

Importância da qualificação e fiscalização

No início do evento, Eli Rodrigues comentou sobre a importância da parceria com o Grupo Prime de Ensino – Rede CETEPS e Faculdade Prime. “Esse trabalho conjunto formou o curso “Negócios imobiliários”, que, junto ao CRECI-MS, promoveu uma importante qualificação aos corretores de imóveis. Ao mesmo tempo, promovendo o setor na sociedade. A qualificação é tudo para nós.”

Segundo ele, o papel fiscalizatório do CRECI-MS é fundamental para o crescimento da profissão nos últimos anos em MS. “Desde 2019, quando a fiscalização é feita, aumenta o número de pessoas que queiram ser habilitadas, realmente credenciadas. Tudo isso faz a diferença, como resultado da nossa fiscalização.”

A noite solene também prestou homenagens aos patrocinadores responsáveis pelas empresas: PLAENGE, Sicredi, Cartório Catizane, Infoimóveis, Financial Imobiliária, IMS Incorporadora, Faculdade Prime, Cartório 5º Ofício, Jooy Incorporadora, Cartório 9º Ofício, Porto Seguro, VPS Seguros, Cartório 3º Serviço Notarial, Ceteps, Laércio Guilhem & Advogados Associados, Cartório 2º Registro de Imóveis, GS Inteligência Imobiliária, Pedra Brum advocacia, Loren Imobiliária e Imobiliária Razuk, SantaInês Empreendimentos.

O líder do conselho estadual aproveitou a fala e agradeceu funcionários e colaboradores, alguns especialmente lembrados pelo nome e também agradeceu a presença dos participantes da festa.

O colibri – símbolo do profissional do ramo imobiliário – foi aprovado em 1981 pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) pela semelhança ao profissional. Ser corretor de imóveis é intermediar entre duas fases de um processo de comercialização de um produto, que abriga e proporciona maior conforto aos seus habitantes. “O colibri também é um intermediador na natureza. A semelhança com o corretor de imóveis ocorre ainda pelo fato desse pássaro voar em torno de cada flor, extraindo somente o essencial”, afirma Barreto.

De imóvel em imóvel, de residência em residência, todos os dias, e às vezes, aos finais de semana, o corretor busca sua subsistência, almejando concretizar negócios que, normalmente e com incansável esforço, frutifica em êxito, semeando novos lares e novas oportunidades. Como o colibri colabora para o ciclo da natureza, o corretor de imóveis contribui para o desenvolvimento da sociedade.