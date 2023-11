MS se consolida na sustentabilidade do setor madeireiro

Mato Grosso do Sul, um dos estados mais ricos em recursos naturais, tem se destacado como uma referência nacional no setor de madeira sustentável. Com vastas florestas nativas e um compromisso firme com a preservação ambiental, a região tem atraído a atenção de empresas que valorizam a responsabilidade ambiental, o que têm sido fundamentais para o avanço desse importante segmento.

Além dos benefícios ambientais, o setor de madeira sustentável tem um impacto positivo significativo no desenvolvimento socioeconômico de Mato Grosso do Sul. A produção de madeira legalizada gera empregos e renda para a população local, promovendo o crescimento da economia regional, é o que aponta o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, Alessandro Coelho.

Com uma visão voltada para a preservação do meio ambiente e a valorização dos recursos naturais, a região se tornou um exemplo a ser seguido. A abundância de florestas nativas em Mato Grosso do Sul torna a região um cenário ideal para a produção de madeira sustentável. Uma das principais características do setor é o compromisso com certificações reconhecidas internacionalmente. Que atestam sua atuação responsável, da produção.

