Pesquisa mostra que 40% da população avalia como ótimo e bom trabalho da ALEMS

O trabalho da Assembleia Legislativa Legislativa de Mato Grosso do Sul está sendo bem avaliado pela população . É o que mostra pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência divulgada nesta segunda-feira (31)).Conforme a amstragem em que foram entrevistadas 3 mil pessoas em 30 municípios ,o desempenho do Parlamento Estadual é considerada ótima e bom para 40,5% da população sul-mato-grossense, 25% avaliam como regular , 18,3% como ruim ou péssima, sendo que 16,2% dos entrevistados não sabem ou não quiseram se manifestar .

Na opinião do presidente da Assembleia , deputado Gerson Claro (PP), este resultado demonstra o reconhecimento da população do acerto da postura adotada pelo conjunto dos 24 deputados de buscar resultados que ajudem na construção de soluções que ajudem a melhorar a vida das pessoas e destravar o processo de desenvolvimento .” Os projetos de interesse da sociedade são aprovados de forma ágil na Casa, que tem sido caixa de ressonância das demandas e questões de interesse das diferentes correntes de pensamento através das audiências públicas “, destaca Gerson.

“A atual Mesa Diretora instituiu o colégio de líderes que define a pauta de votações . Vamos trabalhar agora na criação de ferramentas que facilitem o acesso ao portal da transparência por parte da população”, comenta o presidente da ALEMS.

Avaliação dos deputados

A pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência, realizada entre os dias 24 e 30 de julho de 2023, revela que os deputados estaduais Gerson Claro (PP), Paulo Corrêa (PSDB), Lucas de Lima (PDT), Lidio Lopes (Patriota) e Coronel David (PL) são os melhores avaliados pela população do Estado.

Gerson Claro obteve aprovação de 10%, enquanto Paulo Corrêa teve 8,2%, Lucas de Lima alcançou 7,1%, Lidio Lopes conseguiu 6,3% e Coronel David atingiu 5,1%. Já os demais deputados estaduais tiveram os seguintes percentuais de aprovação: Márcio Fernandes (MDB) com 4,4%, Mara Caseiro (PSDB) com 4,2%, Professor Rinaldo (Podemos) com 4%, Neno Razuk (PL) com 3,7%, Zeca do PT com 3,5%, Roberto Hashioka (União Brasil) com 3,3% e Jamilson Name (PSDB) com 3,2%, sendo que 3% dos entrevistados disseram outros e 34% não sabem ou não responderam.

Encomendada pelo site Diário MS News, o levantamento ouviu 3 mil pessoas, sendo 1.242 em Campo Grande, 269 em Dourados, 151 em Três Lagoas, 122 em Ponta Porã, 119 em Corumbá, 72 em Naviraí, 70 em Aquidauana, 68 em Nova Andradina, 64 em Sidrolândia, 61 em Paranaíba, 55 em Maracaju, 52 em Coxim, 52 em Amambai, 50 em Rio Brilhante, 42 em São Gabriel do Oeste, 41 em Caarapó, 40 em Ivinhema, 38 em Miranda, 37 em Chapadão do Sul, 36 em Jardim, 36 em Anastácio, 35 em Bataguassu, 34 em Bonito, 34 em Aparecida do Taboado, 32 em Fátima do Sul, 32 em Bela Vista, 31 em Nova Alvorada do Sul, 29 em Ribas do Rio Pardo, 28 em Cassilândia e 28 em Itaquiraí.

O levantamento é do tipo quantitativa, por amostragem, com aplicação de questionário estruturado em entrevistas com abordagem pessoal em ponto de fluxo populacional, domiciliar e por telefone. Significa que todos tiveram a mesma chance de serem sorteados para responderem ao questionário.

A amostra foi realizada de acordo com os dados populacionais disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao Censo e TSE. Os entrevistados foram selecionados aleatoriamente segundo as cotas do estudo em função de variáveis significativas.

Para um intervalo de confiança de 95% e um tamanho de amostra de 3.000 entrevistas, a margem de erro máxima estimada foi de 1,8 pontos percentuais, para mais ou para menos.

