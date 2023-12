MS enfrenta quinta-feira escaldante com máximas acima dos 40ºC

A quinta-feira (28) promete ser de altas temperatura, acompanhadas de pancadas de chuva em todo o Mato Grosso do Sul, onde os termômetros podem chegar facilmente aos 40ºC. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em algumas regiões, as temperaturas ficarão acima dos 40ºC.

Campo Grande amanheceu com o céu está aberto, registrando 26ºC de mínima, e a máxima pode chegar aos 35ºC. Coxim, no norte do estado, registrará mínima de 24ºC e máxima de 38ºC .

As altas temperaturas seguem predominantes em todas as regiões. No leste, Nova Andradina terá míima de 22ºC e máxima de 37ºC, em Maracaju a mínima será de 23ºC e a máxima pode chegar aos 38ºC, e Bonito 24ºC de mínima e 39ºC de máxima.

Entre as cidades que deverão registras as maiores temperaturas de Mato Grosso do Sul estão, na região pantaneira, Aquidauana, com mínima de 25ºC e máxima de 40ºC e Três Lagoas, na região do bolsão, com mínima de 24ºC e máxima prevista de 40ºC.

Corumbá e Porto Murtinho, devem, novamente, registrar as maiores temperaturas de Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira, registrando 24ºC de mínima e incríveis 41ºC de máxima. É importante ficar atento e reforçar algumas medidas de proteção para enfrentar o calor, como evitar atividade física entre ás 10h e às 16h, usar roupas leves e manter-se bem hidratado.

