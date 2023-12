Prefeita atende pedido do varejo e antecipa salário dos servidores para dia 28 de dezembro

Em uma decisão estratégica voltada para o comércio local, a Prefeitura de Campo Grande, na gestão da Prefeita Adriana Lopes, surpreendeu hoje ao anunciar a antecipação do pagamento dos salários dos servidores públicos municipais referentes a dezembro de 2023. Os valores, usualmente creditados no quinto dia útil, serão agora depositados nas contas nesta quarta-feira (28), proporcionando um alívio financeiro antes do esperado.

Esta medida excepcional não apenas permite que a prefeitura cumpra os compromissos salariais do mês corrente, mas também possibilita o pagamento do terceiro salário dos servidores no mesmo período. É importante ressaltar que o salário de novembro foi pago no início do mês, enquanto o décimo terceiro integral já havia sido depositado aos servidores em 8 de dezembro.

“A antecipação da folha de pagamento do mês de janeiro, promovida pela Prefeita Adriane Lopes pelo segundo ano consecutivo, destaca-se como uma medida crucial para impulsionar o varejo de Campo Grande. Esta iniciativa não apenas beneficia os servidores, proporcionando-lhes vantagens financeiras, mas também desempenha um papel fundamental no apoio ao comércio local, ao injetar 180 milhões na economia neste encerramento de ano. Além de contribuir para a prosperidade do setor comercial, essa antecipação representa um sólido passo em direção à disciplina financeira, permitindo que iniciemos o ano de 2024 com estabilidade e previsibilidade. A sensibilidade da Prefeita e seu compromisso com o desenvolvimento econômico são aspectos dignos de reconhecimento e apreciação.” Ressaltou Adelaido Vila

Em meio a essas boas notícias, o servidor público Gilberto expressou sua satisfação: “Essa antecipação é crucial para nós, pois podemos negociar as dívidas e ter poder aquisitivo para negociar juros. Além disso, de alguma forma, podemos fazer o dinheiro render mais, o que é fundamental para o equilíbrio financeiro pessoal.”

O servidor público municipal Ulisses também enfatizou a importância da antecipação dos salários: “Essa antecipação será boa para adiantar contas, ajudando a começar o ano bem. É um alívio saber que teremos esse suporte financeiro logo no início do ano, proporcionando uma base sólida para os desafios que possam surgir.”

O empresário Paulo Cesar destacou a importância dessa iniciativa para o setor comercial: “Sem dúvida, essa antecipação injeta mais dinheiro na economia da capital, e nós comerciantes podemos oferecer serviços mais eficazes nesse final de ano. Ajuda a gente a antecipar IPTU, IPVA, entre outras contas, e é importante já para nos planejarmos para 2024. Essa medida contribui significativamente para a sustentabilidade financeira do comércio local.”

