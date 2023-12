MS é o 7º estado com maior interesse na Mega da Virada, segundo o Google

Comprar uma casa, um automóvel do ano, fazer aquela viagem dos sonhos, quitar as dívidas, ajudar pessoas próximas e quem sabe abrir um negócio, são alguns dos sonhos de quem aposta na loteria e tem a esperança de ser sorteado.

Hoje, às 19h (horário de MS), será realizado o sorteio da Mega da Virada, que tem estimativa de premiar o acertador das seis dezenas, com R$570 milhões. O sorteio é o mais esperado do ano, seja por quem tem o hábito de sempre fazer uma “fezinha” e para aqueles que só apostam na Mega da Virada.

Por conta do interesse da população em saber informações sobre o sorteio e o valor do prêmio que será sorteado, o Google Trends realiza um levantamento para saber em qual estado há maior interesse sobre a Mega da Virada?

Google Trends considera qual a proporção de buscas sobre o tema entre todas as pesquisas feitas em cada estado e de acordo com o levantamento, Roraima é o estado onde os internautas mostraram maior interesse sobre a Mega da Virada.

Os dados da plataforma mostram que, nos últimos 30 dias, o interesse pelo termo “Mega da Virada” foi maior nos estados das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil.

Veja a proporção pelo interesse na pesquisa por “Mega da Virada”, de acordo com o Google Trends:

1° Roraima

2° Rondônia

3° Mato Grosso

4° Espírito Santo

5° Goiás

6° Amapá

7° Mato Grosso do Sul

8° Sergipe

9° Maranhão

10° Distrito Federal

11° Bahia

12° Paraíba

13° Acre

14° Piauí

15° Tocantins

16° Alagoas

17° Minas Gerais

18° Ceará

19° Rio de Janeiro

20° Pará

21° Paraná

22° São Paulo

23° Pernambuco

24° Amazonas

25° Santa Catarina

26° Rio Grande do Norte

27° Rio Grande do Sul

De acordo com o site da Caixa Econômica Federal, o prêmio da Mega da Virada 2023 será o maior da história dos sorteios da Mega-Sena: R$ 550 milhões. A quantia milionária recorde ainda é uma estimativa e o valor pode ser ainda maior. entre 2020 e 2022, os prêmios da Mega Virada vêm crescendo. Dentre os dez maiores valores pagos pela Mega-Sena na história, oito são da Mega da Virada.

Diferente dos outros sorteios realizados durante o ano, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é entregue a quem acertar cinco dezenas, não sendo possível acumular o valor para o sorteio seguinte.

As apostas para o sorteio de loteria mais aguardado pelos brasileiros, tiveram início no dia 13 de novembro e poderão ser feitas até às 16h (de MS) deste domingo, 31 de dezembro.

Boa sorte!

