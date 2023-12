Saiba o significado de cada tom e aposte no look certo para a entrada de 2024

Garantir 12 meses envoltos por prosperidade, bonança e fartura é uma tradição por todo o Brasil que, por via das dúvidas, segue firme e forte. Ao redor do país, cada região possui o seu costume; as crenças são inúmeras e variam, desde comer sementes de romã até pular sete ondinhas para Iemanjá.

A cromoterapia, contudo, provoca o imaginário da população e segue em voga, pois, além de buscar atrair as boas-novas para o próximo ano, é intrinsecamente ligada ao look dos festejantes.

O dito popular tradicional é de que o branco remete à paz, amarelo atrai dinheiro, vermelho atrai amor e o preto suscita azar. No entanto, a cromoterapia é uma prática terapêutica especializada e o uso das cores para promover o equilíbrio da mente e do espírito é uma área vasta.

O conceito por trás da prática é de que as cores possuem vibrações e energias específicas, que podem afetar o nosso emocional, mas não só. Por cada cor possuir uma energia única, surge a tradição de usar uma cor específica para atrair algo no ano seguinte ou até mesmo no dia a dia. Há quatro anos como consultora de imagem, a profissional Larissa Almeida explica sobre a importância das cores para a virada do ano. “As cores transmitem emoções e sensações para quem as usa e mensagens para quem as vê, assim como as simpatias de pular as sete ondas e guardar caroços de romã, também ajudam a emanar a energia que buscamos para o próximo ano”, explica.

Ela revela a opção predileta da população para recepcionar 2024. “De acordo com diversas pesquisas sobre psicologia das cores, e trazendo como referência o livro de mesmo nome da cientista alemã Eva Heller, a cor preferida da maioria das pessoas é o azul, a cor do divino, do céu, da credibilidade e confiança. No entanto, para passar a virada, as pessoas têm uma predileção pelo branco, pela sua simbologia de paz, pureza e página em branco, recomeço”, acrescenta Larissa.

Cores e místicas Na cromoterapia, prevalece místicas para algumas cores, como, por exemplo, o rosa, que é muito associado à paixão. Entretanto, a interpretação dessa cor pode variar muito, pois, por estar associada à comunicação, em alguns contextos, o rosa pode trazer auxílio nos relacionamentos.

Além disso, de acordo com essa prática terapêutica, o rosa também pode ajudar no equilíbrio emocional, trazendo uma sensação de calma, redução de ansiedade e estabilidade emocional. Quanto ao branco, conforme a cromoterapia, o significado está associado à pureza e limpeza, promovendo uma purificação, além de trazer paz interior. Todavia, estudos mostram que diferentes culturas podem atribuir significados simbólicos distintos às cores, conforme pontua Larissa.

“Por exemplo, o vermelho pode ser associado à paixão em algumas culturas, enquanto em outras, pode ser relacionado à sorte ou à violência. Contudo, a superstição ainda prevalece, com certeza”, argumenta.

“Dentro da análise cromática, da cartela de cores de uma pessoa, identificamos qual o tom de determinada cor que valoriza a pessoa, seja um azul mais claro ou mais escuro, mais vivo ou mais opaco, por exemplo. Eu acredito muito nas sensações que as cores nos trazem, então uso-as de acordo com as emoções que estou buscando para o próximo ano”, explica Larissa, que já sabe com qual cor vai passar o Réveillon. “Eu adoro passar de dourado, para trazer prosperidade e dinheiro, além de remeter à alegria, pelo amarelo. No entanto, este ano será branco, representando paz e pureza”, afirma a consultora.

Confira cada tonalidade conforme a cromoterapia:

Dourado

Em algumas interpretações da cromoterapia, essa cor é vista como símbolo de prosperidade, realizações e abundância. O dourado também promove energia e vitalidade, por ser muito associado à cor do sol e é usado na cromoterapia para promover equilíbrio mental entre a mente e o corpo.

Preto

Usar preto no Réveillon não dá azar, assim como nenhuma cor dá azar. Falando um pouco sobre Física, um objeto preto está apenas absorvendo toda a luz refletida nele, diferente de um objeto branco, que reflete a luz. Existem algumas interpretações na cromoterapia que não tratam o preto como uma cor em si, mas sim como ausência de cor e luz. Em algumas interpretações da cromoterapia, o preto está associado à absorção, podendo ser utilizado como forma de proteção – já que ele absorve todas as energias negativas.

Laranja

Na cromoterapia, o laranja é bastante associado à propriedades estimulantes e criativas. No primeiro caso, ele estimula energia e a vitalidade, ajudando a combater a fadiga. No segundo caso, está ligado à expressão artística, ajudando com a criatividade e para inspirar pensamentos criativos.

Vermelho

É muito interpretado como uma cor que atrai paixão e amor. Porém, quando falamos de amor, não estamos apenas falando de relacionamento. Para a cromoterapia, o vermelho é uma cor que estimula a coragem, a determinação e o foco. Então, essa paixão também está ligada a projetos e sonhos.

É importante lembrar que a cromoterapia não é reconhecida como uma prática médica convencional e seus estudos e evidências científicas são muito limitados. Independente da sua crença, o importante é usar cores que você gosta e se sente confortável.

Por Ana Cavalcante

