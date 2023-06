MS amarga maior queda de vendas do varejo em abril

Resultado de pesquisa divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontou queda de 7,3% nas vendas do comércio sul-mato-grossense, na passagem de março para abril. Mato Grosso do Sul está entre os 17 estados que tiveram resultado negativo nas vendas do setor varejista, conforme a Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada nesta quarta-feira, dia 14, pelo .

Já as vendas do setor no Brasil variaram positivamente em 0,1%, revelou o IBGE. No País, este é o quarto mês seguido sem variações negativas e, com isso, no ano, há uma alta acumulada de 1,9%. Já o acumulado em 12 meses foi de 0,9%. No segundo bimestre do ano, o varejo registrou crescimento de 1,9%

Das oito atividades analisadas pela pesquisa, apenas três tiveram resultados positivos em abril: Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (3,2%), Livros, jornais, revistas e papelaria (1,0%) e Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,3%). O setor de hiper e supermercados, o de maior peso entre as atividades, teve a maior influência positiva no mês. Foi o maior crescimento do setor desde março de 2020 (10,5%).

Na comparação com abril do ano passado, o volume de vendas do varejo variou 0,5%, a nona taxa positiva seguida. Houve queda em cinco das oito atividades pesquisadas: Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-18,0%), Tecidos, vestuário e calçados (-11,0%), Equipamentos e material para escritório informática e comunicação (-5,8%), Livros, jornais, revistas e papelaria (-5,7%) e Móveis e eletrodomésticos (-2,4%).

