Motorista é preso com maconha, fuzil e munições em carga de abóboras em Santa Rita do Pardo

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou uma operação nessa quinta-feira (5), que resultou na apreensão de 1.225 kg de maconha, três fuzis, duas pistolas e mais de 600 munições em Santa Rita do Pardo, a 242 km de Campo Grande. A ação ocorreu durante fiscalizações rotineiras de combate ao crime na rodovia.

De acordo com informações da polícia, os agentes rodoviários federais estavam realizando patrulhamento quando receberam informações de usuários da estrada sobre um caminhoneiro que estava cometendo diversas irregularidades no trânsito. Com as informações, os agentes iniciaram uma busca pela rodovia e localizaram o caminhão suspeito estacionado em um comércio à beira da estrada.

Ao abordar o motorista e iniciar a verificação do veículo, os policiais notaram que a carga de 30 toneladas de abóboras, estava mal acondicionada e apresentava risco de cair durante o transporte. A irregularidade levou a uma inspeção mais minuciosa do conteúdo do caminhão.

Durante a inspeção, ao remover a lona que cobria a carga, os policiais descobriram vários fardos pretos escondidos entre as abóboras. Os fardos continham uma grande quantidade de maconha, totalizando 1.225 kg. Além das drogas, os agentes encontraram três fuzis de calibre 5.56mm com numerações raspadas, duas pistolas de calibre 9mm, vinte carregadores de munições para as armas e 665 munições.

O motorista foi preso e levado à delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas para os procedimentos legais. A carga de abóboras, após ser retirada do caminhão e inspecionada pela Vigilância Sanitária de Santa Rita do Pardo, foi considerada própria para consumo e doada à prefeitura.

