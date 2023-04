Motorista e passageiro morrem em acidente entre caminhões após ponte do Rio Paraguai

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, na manhã desta quarta-feira (26), para atender as vítimas de um grave acidente envolvendo, a princípio, duas carretas e um caminhão baú em um trecho da BR-262, localizado após a ponte sobre o Rio Paraguai, próximo ao município de Corumbá.

Segundo Diário Corumbaense, no impacto da colisão, duas pessoas morreram no local. Elas ocupavam um dos caminhões – motorista e passageiro. Além disso, uma outra vítima foi levada para Corumbá pela unidade de resgate dos bombeiros com hematomas no tórax.

Além dos bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e Perícia Técnica estão no local. O trecho, distante pouco mais de 70 km de Corumbá, chegou a ficar interditado, mas a PRF foi liberando aos poucos a passagem de carros de passeio.

