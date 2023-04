Morre Ferdinando José Urizar, ex-superintendente do IEL

Em nota a Fiems lamentou o falecimento do ex-superintendente do IEL, Ferdinando José Urizar. Ele morreu nesta quarta-feira (26/04), aos 87 anos, deixando um legado para o desenvolvimento industrial de Mato Grosso do Sul.

Ferdinando José Urizar foi idealizador de diversas entidades do sistema indústria do Estado. Foi o primeiro superintendente do IEL/MS e atuou ativamente na implantação do Departamento Regional do Senai.

A atuação sindical inclui a fundação de associações e sindicatos que representam diversos segmentos da indústria sul-mato-grossense, como o vestuário, gráfico, alimentação, construção e metalúrgico.

Em 2016, foi homenageado pela Federação das Indústrias com a Medalha da Ordem do Mérito Industrial, honraria concedida a personalidades que tenham prestado serviços de relevância ao desenvolvimento da indústria estadual.

Nesse momento de dor, a Fiems solidariza-se com familiares e amigos.

