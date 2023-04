TJMS decreta luto oficial pela morte de Rubens Bergonzi Bossay

O Desembargador Rubens Bergonzi Bossay, morreu na Capital, nesta sexta-feira (7), em decorrência ao tratamento de Câncer.

O Presidente do TJMS, Desembargador Sérgio Fernandes Martins, lamentou a partida do amigo e ressaltou que a Magistratura perde um de seus grandes julgadores, além de um exemplo de pessoa distinta e cortez, com valores éticos e morais bem definidos. “Tive o prazer de estar ao lado dele em vários momentos e é isso que levarei como lembrança. À família, ficam os sinceros sentimentos de pesar de toda a magistratura estadual, em particular dos membros desta Corte de Justiça”, salientou ele.

O TJMS declarou luto oficial por três dias, a partir desta Sexta-feira Santa, em homenagem ao Desembargador Rubens Bergonzi Bossay.

Conforme nota divulgada pela Amamsul (Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul), o velório está previsto para acontecer das 12h30 às 15h30 no TJMS e o sepultamento será às 16h30 no Cemitério Parque das Primaveras, localizado na Avenida Senador Filinto Muler, 2211, Jardim Parati.

Bossay recebeu os Títulos de Cidadão Naviraiense, Aquidauanense e Anastaciano em reconhecimento aos significativos trabalhos realizados em prol desses municípios.

Também teve o reconhecimento pela implantação do primeiro processo totalmente virtual no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul em Anastácio , considerando que, como Presidente do TJMS, num trabalho inédito na justiça estadual, foi implantada, com a garantia da certificação digital, a virtualização dos processos na Vara de Execução Fiscal da Fazenda Pública Municipal de Campo Grande e na 10ª Vara do Juizado Especial. A virtualização eliminou totalmente o papel da movimentação processual e iniciou uma nova fase na história dos processos sul-mato-grossenses.

