Morre a atriz Elizangela do Amaral Vergueiro, aos 68 anos, no RJ

A atriz Elisangela do Amaral Vergueiro morreu nesta sexta-feira (3) aos 68 anos. O óbito foi confirmado pela prefeitura de Guapimirim (RJ), onde a artista estava internada.

De acordo com comunicado do município, ela deu entrada no hospital com parada cardiorrespiratória. Houve tentativas de reanimação, mas sem êxito. A atriz já havia sido atendida no sistema de saúde da cidade antes.

“A Prefeitura Municipal de Guapimirim, lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade”, informa o texto.

Elisangela tem uma longa carreira em telenovelas.

Com informações do SBT News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: