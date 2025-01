Militar do Exército Brasileiro é encontrado morto em condomínio de Campo Grande

Kalil Viana, militar do Exército Brasileiro, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (22) em sua residência, localizada no Bairro Recanto dos Pássaros, em Campo Grande. O caso ocorreu por volta das 10h, em um condomínio na Rua Arancuan. A suspeita inicial é de que o militar tenha tirado a própria vida, mas as causas da morte ainda não foram confirmadas.

O corpo foi retirado do local pela funerária e, até o momento, as testemunhas não foram autorizadas a comentar sobre o ocorrido. O caso foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde será registrado e investigado.

Até o fechamento desta matéria, o jornal O Estado não obteve resposta do CMO (Comando Militar do Oeste) sobre o caso.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram