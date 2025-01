PRF apreende caminhão que transportava mais de 230kg de cocaína em equipamento elétrico, em Guia Lopes da Laguna

Na madrugada desta quarta-feira (22) A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, 237 quilos de cocaína durante ronda, em Guia Lopes da Laguna. O suspeito alegou estar levando carga de mudança até São Paulo.

Durante fiscalizacões, na BR-267, policiais rodoviários federais se depararam com um caminhão, do qual abordaram. Ao ser questionado sobre a carga e o seu destino, o motorista do caminhão relatou aos policiais que transportava moveis e itens de mudança até São Paulo. Os policias iniaram suas suspeitas quando o homem não soube informar quem havia contratado o serviço e nem o nome do local onde a carga foi recebida.

Diantes das suspeitas e das informações que obtiveram com o suspeito, os policias iniciaram uma busca detalhada no interior do caminhão com o auxilio de cães farejadores da Policia Militar de Jardim. Escondido dentro de um equipamento elétrico, foram encontrados tabletes de cloridrato de cocaína que somavam 237 kg.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Guia Lopes da Laguna.

