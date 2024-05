Mensagens de Esperança: Alunos Adventistas de MS mobilizam-se com Cartinhas e Doações para o RS

Em um gesto de comoção e solidariedade, a Rede Adventista de Educação de Mato Grosso do Sul e seus alunos se mobilizando para auxiliar as vítimas das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul. A iniciativa, que teve início no dia 7 de maio, já resultou na arrecadação de agasalhos, cobertores, água e colchões, além de alimentos doados pela comunidade.

No Colégio Adventista Vilas Boas, por exemplo, já foram arrecadados 500 kg de alimentos não perecíveis e 8 mil peças de agasalhos. A ação conta com a colaboração da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA), que se encarregará do transporte dos donativos até o Rio Grande do Sul.

A campanha teve início com a própria Rede, que mobilizou a comunidade escolar para arrecadar os itens necessários. Além disso, a iniciativa foi além da arrecadação de itens básicos. Inspirados pela ideia de incluir cartinhas escritas pelas crianças nas doações, os alunos dedicaram-se a escrever mensagens de carinho e esperança para as crianças afetadas pelas enchentes. Na unidade do Jardim Leblon, as crianças também estão enviando chocolates junto com as cartinhas.

Com o apoio do Colégio Adventista Vilas Boas, as mães dos alunos organizaram kits de alimentos com base nas necessidades das crianças vítimas da enchente. As doações, que incluem alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e itens de entretenimento, são cuidadosamente escolhidas para garantir o bem-estar físico e emocional das crianças.

A Rede Adventista de Educação reafirma seu compromisso com a solidariedade e a responsabilidade social, mobilizando a comunidade escolar em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A colaboração de alunos, pais, professores e a ADRA é um exemplo de como a união pode trazer conforto e esperança em momentos de dificuldade.

Com informações da assessoria