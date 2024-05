Costa Rica desencanta e vence Pouso Alegre pela Série D do Brasileiro

O Costa Rica, enfim, emplacou a primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (19), fechando a quarta rodada da primeira fase, o CREC recebeu o Pouso Alegre-MG na estreia do técnico Alan George e, com gol de Felipe Michael, venceu por 1 a 0.

Nos outros jogos do Grupo A7, o Patrocinense-MG perdeu em casa para o Maringá-PR por 2 a 1, Santo André-SP e Água Santa-SP ficaram no 1 a 1 e o São José-SP ficou no 0 a 0 com a Inter de Limeira-SP. Na classificação, Inter lidera com dez pontos, seguido por Maringá, com nove pontos, Água Santa com sete e Pouso Alegre, com seis, completando o G4.

O Costa Rica pula para quinta posição, com quatro pontos, na frente de São José e Santo André, com três pontos cada, e Patrocinense, lanterna com apenas um.

Com informações da Federação de Futebol de MS