Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 39 milhões

O sorteio 2.825 da Mega-Sena, ocorrido na quinta-feira (6), não registrou nenhum ganhador com as seis dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e é estimado que R$ 39 milhões serão distribuídos no próximo sorteio.

Foram sorteados os seguintes números: 04 – 38 – 50 – 54 – 58 – 59.

A quina registrou 36 apostas ganhadoras, cada uma recebendo R$ 79.229,03. Outras 2.464 apostas alcançaram quatro vitórias e receberam R$ 1.653,66.

Para o próximo sorteio, as apostas podem ser realizadas até as 19h de sábado (8), em qualquer casa lotérica do país ou online, através do site da Caixa Econômica Federal. A aposta básica, composta por seis números, tem um custo de R$ 5.

Com Infromações da Agência Brasil