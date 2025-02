Covid-19 em MS: Estado chega a 11 mortes este ano

Mais duas pessoas morreram em decorrência da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, é o que aponta o novo boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), divulgado nessa quinta-feira (6). Com isso, sobe para 11 o número de mortes pela doença em 2025.

A primeira vítima é um idoso, de 80 anos, morador de Campo Grande. A notificação da doença foi no dia 7 de janeiro, e a morte registrada no dia 24. Ele tinha como comorbidade doença respiratória crônica e hipertensão.

A segunda vítima da covid no Estado é uma idosa, de 65 anos, residente em Selvíria. O caso foi registrado em no último dia 27, e a morte no dia 28 de janeiro. Ela tinha doença respiratória crônica e hipertensão.

Conforme ainda o boletim, já são 327 novos casos confirmados em todo o Estado este ano. A maioria das pessoas infectadas encontram-se em Campo Grande (107), seguido por Brasilândia (21) e Ponta Porã (21), e Chapadão do Sul (19).

Em Dourados, 18 moradores testaram positivo à doença também.