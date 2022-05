O que fazer se seu medicamento “desaparecer” das prateleiras

A falta de remédios já foi relatada em Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Segundo informações do G1, confira algumas das obrigações da empresa com o consumidor.

1. Entre em contato com a empresa Antes de tudo, o primeiro passo é ligar para o serviço de atendimento ao consumidor que é a empresa responsável por fabricar o remédio. Segundo a Anvisa, para verificar se há realmente algum problema no fornecimento.

Se a importação e a fabricação de um produto tenha sido interrompida temporariamente, ou definitivamente, a empresa responsável deve informar os motivos e datas em seus sites e canais de atendimento.

“A empresa tem ainda o dever de informar onde o consumidor pode conseguir o medicamento na região onde vive”, afirma Matheus Falcão, do Idec.

2. Consulte a Anvisa

Existem casos em que o produto não está disponível nas empresas, e não vai adiantar ir de farmácia em busca dele.

O consumidor deve consultar a Anvisa.

A agência mantém em seu site uma lista das notificações. Se um medicamento estiver nela, o consumidor deve checar a data em que o aviso foi feito, porque a agência determina que o fornecimento deve ser garantido por ao menos seis meses depois disso.

Quando a descontinuação puder gerar um risco de desabastecimento, como no caso de quando há um único medicamento de certo tipo disponível ou esse produto responde por uma grande fatia do mercado, o aviso deve ser feito um ano antes, segundo a Anvisa.

3. Denuncie Caso o medicamento estiver em falta porque deixou de ser fabricado e isso não tiver sido notificado à Anvisa, o consumidor pode denunciar a empresa na central de atendimento da agência, pelo telefone 0800 642 9782, ou em sua ouvidoria.

As denúncias também ajudam a empresa a monitorar se há desabastecimento ou risco de desabastecimento e tomar as medidas necessárias para tentar garantir a disponibilidade do medicamento no mercado. “A Anvisa pode pedir informações a outros fornecedores e informar a população da escassez de um medicamento específico”, diz Falcão. Existem casos em que a falta de um medicamento pode até gerar uma crise de saúde pública. Com isso pode ser necessário recorrer ao Ministério da Saúde. “O ministério pode tomar medidas pontuais e ir atrás dos produtores, se articular com a Anvisa para fazer uma negociação para que o produto volte a ser fabricado”, afirma Falcão. Procurado pela BBC News Brasil, o Ministério da Saúde disse que trabalha para manter a rede pública abastecida, mas não tratou do desabastecimento relatado na rede privada em sua resposta aos questionamentos enviados pela reportagem do G1. 4. Acione a Justiça Existem ocasiões, que alguém precisa de um tratamento de curto prazo, e não vale a pena recorrer à Justiça para conseguir ter acesso a um remédio. Em outros casos, como de medicamentos de alto custo e de uso continuado, em que o desabastecimento pode implicar em uma violação do direito de uma pessoa à saúde. Matheus Falcão explica que, nestes casos, é possível recorrer a uma ação judicial. “A pessoa pode entrar na Justiça para que a empresa justifique porque o produto não está sendo disponibilizado e para conseguir o medicamento”, afirma o advogado do Idec. 5. Procure um profissional de saúde Se houver um desabastecimento de um determinado produto, o consumidor pode procurar um profissional de saúde para substituir o medicamento que foi originalmente indicado pelo médico. Isso pode ser feito em alguns casos pelo farmacêutico responsável pela farmácia, que irá indicar um produto de outra marca ou genérico. Há também situações em que o médico indica na receita que um remédio não pode ser substituído por um genérico ou não que não tem um produto equivalente de outras fabricantes. Quando isso acontecer, o paciente deve procurar o médico para ele fazer a substituição ideal e adequada do medicamento que foi prescrito.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Acesse também: Festa de Santa Sara Kali, padroeira dos ciganos, acontece hoje na Capital