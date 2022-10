Mayra Aguiar conquista tricampeonato mundial de judô

A gaúcha Mayra Aguiar fez história nesta terça-feira (11) ao faturar o inédito tricampeonato mundial de judô para o Brasil. A façanha ocorreu no Mundial da modalidade em Tashkent (Uzbequistão), após Mayra derrotar a chinesa Zhenzhao Ma, por waza-ri, na final do meio-pesado (78 quilos).

O Mundial segue nesta quarta (12) com as lutas dos pesos-pesados ((+78kg e +100kg) Rafael “Baby” Silva e Beatriz Souza, com transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil. As eliminatórias começam às 3h (horário de Brasília) e as finais às 9h. Confira a programação ao final do texto.

Após a conquista de hoje, a brasileira soma ao todo sete mundiais: ouro (2014 e 2017), prata (individual em 2010, e por equipes em 2013), e bronze (2011, 2013 e 2019). Mayra também colecionais três bronzes olímpicos (Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020).

O ouro de Mayara é o segundo do país na competição: no último sábado (8) a carioca Rafaela Silva se sagrou bicampeã nos 57 kg. Também no peso leve, o gaúcho Daniel Cargnin foi bronze nos 73kg. Com as três conquistas, o Brasil subiu para a vice-liderança no quadro de medalhas.

No caminho para assegurar o o tricampeonato, Mayra Aguiar, atual número seis do mundo, estreou com vitória diante da croata Petrunjela Pavic. Na sequência, despachou por ippon a cazaque Aruna Jangeldina.

Nas quartas de final, derrotou a campeão olímpica Hamada Shori (Japão). Com o moral alto, a brasileira foi para a semifinal contra a alemã Alina Boehm, campeã europeia, e venceu mais uma, assegurando presença na final contra chinesa Zhenzhao Ma.

Com informações da Agência Brasil