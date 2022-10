Mário Cesar terá reunião com vereadores quinta-feira

O novo secretário de Governo de Campo Grande, Mário César, se reúne com vereadores na quinta-feira (13). O feriadão foi bastante movimentado no paço municipal e novas de exonerações podem ser promovidas por Adriane Lopes. Mário que foi nomeado pela Adriane Lopes após sinal positivo do presidente da Câmara, o vereador Carlão quer deixar “leve” a relação da prefeita com os vereadores.

O novo secretário sabe bem o que acontece quando não há harmonia entre Câmara e Prefeitura. Para evitar um racha entre os vereadores, é bem possível que um dos anúncios a serem feitos pela prefeita será a manutenção, por enquanto, de José Mauro Filho como titular da Secretaria de Saúde, uma vez que a disputa pela vaga colocou em rota de colisão os vereadores Dr. Victor Rocha e Sandro Benites.

A medida está sendo avaliada pelo Secretário de Governo do município, Mário César, que precisará avaliar com cautela, os riscos que uma mudança nesse momento, poderiam ocasionar à saúde pública da capital. Na semana que passou, ventilou-se a possibilidade de uma mudança que tinha, claramente, um caráter político no comando da SESAU.