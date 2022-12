Marinalva Pereira premia empresários e cidadãos Destaques de 2022 nesta sexta-feira

A Comunicadora e radialista Marinalva Pereira realiza, na manhã desta sexta-feira (16), o evento que homenageia as personalidades reconhecidas como os “Destaques de 2022” em Campo Grande. A novidade deste ano é o prêmio Empreendedorismo Nota 10, onde empresas que tiveram um trabalho excepcional na Capital neste ano serão reconhecidas.

Frente a organização há 14 anos, Marinalva explica que as pessoas são escolhidas por indicações por formadores de opinião, jornalistas, e também pelo público. “há 14 anos, em cada edição sinto uma emoção diferente na hora de entregar e homenagear quem merece.”

O evento da Marinalva conta com o apoio total do Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, da BBM digital, da Energisa e da Decoradora Neia. Nesta edição, a novidade foi a escolha dos empreendedores que se destacaram nos últimos 12 meses, foram eles: Energisa, Comper Supermercado, Restaurante Souza Grill, Metalsul, a Padoca Do Enaldo, a loja Dunil da 7, vestindo sempre melhor! e, por fim, o Escritório de Advocacia Mascarenhas.

"O maior presente é ver o sorriso e a gratidão das pessoas em ser lembrado, porque não existe coisa melhor do mundo do que ser lembrado. Além disso, o prêmio para a autoestima da gente não tem preço", comemora.