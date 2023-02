Em Audiência Pública prefeitura prestar contas na Câmara

Como ocorre a cada quatro meses, a Câmara de Vereadores de Campo Grande promove Audiência Pública para que a Prefeitura da Capital preste contas de receitas e despesas referentes ao último quadrimestre do exercício financeiro de 2022. O debate está marcado para sexta-feira, dia 24, às 9 horas, no Plenário Edroim Reverdito, Plenarinho.

A Audiência Pública foi convocada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Casa de Leis, composta pelos vereadores Betinho (presidente), Papy (vice-presidente), Ademir Santana, Luiza Ribeiro e Ronilço Guerreiro. A secretária Municipal de Finanças e Planejamento, Márcia Helena Hokama, deve comparecer para apresentar os dados.

A demonstração e avaliação do cumprimento de metas fiscais é feita a cada quatro meses pela prefeitura, conforme determinação prevista em legislações. Os vereadores avaliam relatório da avaliação do cumprimento de metas para o exercício, investimento prioritários, receitas, despesas e o comprometimento dos gastos com pessoal, fiscalizando os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Em Audiência Pública na Câmara Saúde vai prestar contas