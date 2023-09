‘Mãos que Ajudam’ promove evento dedicado à inclusão de pessoas com deficiência em Campo Grande

O ‘Programa Mãos que Ajudam’, uma iniciativa dedicada à ajuda humanitária, anuncia um evento marcante voltado para conscientizar a comunidade campo-grandense sobre a importância, cuidado e participação na inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. A ação está programada para o dia 9 de setembro, sábado, a partir das 17 horas, e será realizada no salão cultural de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizado na Avenida Júlio de Castilhos, 2354, Bairro Santo Amaro.

O convite se estende a todos os interessados em contribuir para uma sociedade mais inclusiva e sensível às necessidades das pessoas com deficiência. O evento contará com uma série de palestras e atividades educativas voltadas para a conscientização e aprimoramento do entendimento sobre a inclusão e acessibilidade. Entre os temas abordados, destacam-se:

– Inclusão no Mercado de Trabalho: Serão oferecidas orientações sobre como elaborar um currículo voltado para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, visando criar oportunidades justas e igualitárias.

– Comunicação em Libras: Uma sessão prática fornecerá instruções básicas de comunicação em Libras, a Língua Brasileira de Sinais, a fim de promover uma melhor interação e compreensão entre pessoas ouvintes e surdas.

– Vivências Empáticas: Os participantes terão a oportunidade de experimentar uma vivência simulada de como guiar uma pessoa cega e como auxiliar alguém que utiliza cadeira de rodas. Isso visa cultivar a empatia e a compreensão das experiências diárias enfrentadas por essas pessoas.

Uma das palestras mais aguardadas será conduzida por um representante do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, que compartilhará perspectivas e experiências do cotidiano de uma pessoa cega, bem como as práticas para auxiliá-las de maneira adequada e respeitosa.

O ‘Programa Mãos que Ajudam’ é uma iniciativa constante de ajuda humanitária e serviços comunitários promovida por A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Desde 1989, o programa tem mobilizado milhares de voluntários de todas as idades, incluindo membros da igreja e da comunidade em geral, para oferecer assistência a quem precisa e realizar projetos que beneficiem a coletividade.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias convida a todos a se juntarem a essa importante jornada em prol da inclusão e da empatia. A participação nesse evento especial é um passo significativo para construirmos juntos uma sociedade mais acolhedora e igualitária.

Para mais informações e detalhes sobre o evento, entre em contato com Inês pelo telefone 67 9283-6433.

