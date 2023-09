Idosa de 64 anos, morre ao colidir veículo de frente com caminhão na BR-163

Maria da Conceição Araújo, de 64 anos, morreu na tarde de hoje (8), após colidir o veículo em que conduzia, em uma carreta, na BR-163, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. As causas do acidente serão apurados pela Polícia Civil.

Segundo informações do Dourados News, o veículo Ford Ka, conduzido por Maria, que estava em sentido Caarapó, colidiu contra um Scania, conduzida por um homem, de 55 anos, morador na Bahia. Com o impacto da batida, o veículo de passeio chegou a sair da pista e foi parar acostamento. Pedaços do veículo, ficaram espalhados pela pista.

Até o momento não foi informado a dinâmica do acidente.

