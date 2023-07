Mais uma mensagem de Jesus para mim e para você, do livro ‘Ele e Eu’

Filho, deves compreender que o único objetivo da vida Sou Eu. E, mesmo sendo ainda pequeno demais para que te diga, mas o caminho melhor para se achegar até Mim é o sofrimento, pois ele não te permite Me trocar pela alegria, pelo prazer que sentes em estar comigo.

No sofrimento tens só a Mim e somente a Mim, sem nada de sentimento e, além do mais, toda a minha vida sobre a terra foi um sofrimento, no qual Eu te amava e Me entregava a ti em cada dissabor, em cada ultraje, em cada menosprezo. Sofrendo estarás unido a Minha Pessoa quando estava andando sobre esta terra. Mas, como sei que ainda és frágil e miserável, a Minha Providência dispõe para ti muitos pequenos contentamentos.

Agradece-Me por esta forma delicada e amorosa com que Eu te trato, e em cada agradecimento reservarei uma graça para ti. Eu sei medir, e nunca irei colocar sobre os teus ombros algo que te esmague. E, caso seja pesado demais, não queira carregar sozinho. Chama-Me e carregarei a parte mais pesada. Meu pequeno filho estás sempre sobre o Meu Amoroso Coração. Talvez não o sintas, mas aquele consolo vinha de Mim e com isso tens uma melhor disposição para trabalhar no serviço do próximo. É sempre com essa certeza do Amor de um Deus e

Pai por ti que deves ir ao encontro dos teus irmãos. Eles não terão muito para te dar, mas Comigo junto, não sentirás falta de nada. Não busque recompensa neles.

O teu coração tem sede de Deus e não do amor das criaturas. Só Eu posso te satisfazer. Como é importante filho para ti, para a missão que te dei durante a tua permanência neste exílio que é o tempo da tua vida na terra, de ser cada vez mais íntimo Meu.

Deixa-te acorrentar com corrente curta, como para estar cara a cara, frente a frente, e não perder nada de Mim. Eu Me derramo; estás aí para receber-me? E se não estás saibas, de nós dois o que mais irá sofrer será Eu, por, com a tua ausência, Ver-Me privado de poder derramar todo Meu Amor sobre ti.