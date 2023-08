Mais equipes formadas para combate a incêndios rurais

De julho de 2021 a julho de 2023, mais de 1.200 pessoas foram capacitadas, em um total de 125 turmas em 39 municípios. Entre os meses de julho e setembro deste ano, cerca de 20 turmas ainda devem ser formadas nos municípios de Água Clara, Angélica, Bandeirantes, Bela Vista, Camapuã, Campo Grande, Chapadão do Sul, Costa Rica, Deodápolis, Miranda, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Selvíria e Sidrolândia.

O Sistema Famasul alerta os produtores rurais de Mato Grosso do Sul para que no período de estiagem, ampliem as medidas de prevenção, controle e combate aos incêndios no campo. “Iniciativas simples como confecção de aceiros e capacitação das equipes são necessárias para evitar os focos e garantir a preservação da fauna e flora, e a integridade física das pessoas”, ressalta o presidente, Marcelo Bertoni.

Além dos aceiros ao redor das áreas protegidas (reservas legais e áreas de preservação permanente), cercas e edificações como casas, galpões e mangueiros, é fundamental a capacitação e organização de equipes das propriedades para minimizar os riscos de incêndio e agilizar o combate.

Com capilaridade em todo o estado, por meio dos 69 sindicatos rurais e dos mais de 380 profissionais que atuam na ATeG (Assistência Técnica e Gerencial), a instituição intensificou sua rede de contatos para que as informações sobre os focos de incêndio cheguem o mais rapidamente possível aos órgãos competentes e que seu combate seja efetivo. Atualmente, os técnicos de campo visitam mais de 8,3 mil propriedades em todos os municípios do estado.

