Mais de 63 mil produtores rurais já concluíram Cadastro Ambiental Rural

Nos primeiros seis meses deste ano, em todo o estado, mais de 63,7 mil processos do CAR (Cadastro Ambiental Rural) já passaram por análise dinamizada pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul). Desse total, dados de 47 mil processos ainda precisam ser verificados pelos produtores rurais, para que o sistema de informática seja atualizado, possibilitando a conclusão do procedimento.

O Sistema Famasul vem orientando produtores rurais para que averiguem seus cadastros e façam os ajustes necessários, com o aceite das informações ou justificativas para situações contrárias. Dessa forma, o Imasul consegue dar a celeridade ao trabalho de validação do CAR, o que garante melhores condições na contratação de financiamentos públicos.

A análise dinamizada é feita por um software desenvolvido pelo SFB (Sistema Florestal Brasileiro) que compara as informações fornecidas pelo proprietário do imóvel com o banco de dados do Imasul, gerando a celeridade que o sistema convencional não proporcionava. Em oito anos, a equipe de fiscalização conseguiu analisar, manualmente, pouco mais de 2 mil processos de inscrição no CAR. A análise dinamizada começou em dezembro e até o momento mais de 14 mil processos foram concluídos sem pendências.

“É importante que os produtores rurais verifiquem seus dados no sistema e se manifestem para que o Imasul possa dar continuidade ao procedimento, concluindo a análise dinamizada. Com isso, todos ganham. Nossos setores jurídico e técnico estão sempre à disposição para orientar aqueles que ainda têm dúvidas em relação aos próximos passos”, reforça o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni.

