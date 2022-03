Luciano decide, e São Paulo vence o Botafogo-SP no Morumbi

O São Paulo deixou o Morumbi com uma vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP, hoje (19), pela última rodada da fase de grupos do Paulista. Depois de dominar o jogo todo, a equipe de Rogério Ceni garantiu os três pontos apenas aos 40 minutos do segundo tempo, quando Luciano aproveitou um rebote.

O primeiro gol são-paulino saiu logo aos 4 minutos de jogo, com Rigoni. O argentino poderia ter feito o segundo ainda na etapa inicial, mas chutou para fora um lance praticamente sem goleiro. Na segunda etapa, Nikão perdeu um pênalti, e o Botafogo-SP buscou o empate logo na sequência, com Jean.

A vitória é importante para o São Paulo na busca pela segunda melhor campanha geral, que garantiria o mando de campo em uma possível semifinal. O time de Rogério Ceni foi aos 23 pontos, três a mais que o Corinthians, que enfrenta o Novorizontino neste domingo (20).

O São Paulo se prepara, agora, para as quartas de final. Na terça-feira (22), a equipe recebe o São Bernardo no Morumbi, em jogo único que decide a vaga na semifinal. Um empate levará o jogo para os pênaltis.

Com informações da Folhapress