Última rodada: Santos bate o Água Santa e evita queda, mas não vai às quartas do Paulista

Na tarde hoje (19), pela última rodada do Campeonato Paulista, o Santos Futebol Clube bateu o Água Santa por 3 a 2 e garantiu a permanência no torneio na próxima temporada, mas não avança à fase final da competição.

O início de jogo na Vila Belmiro foi arrebatador, com quatro gols em menos de 30 minutos, sendo os três primeiros em um intervalo de apenas cinco. O resultado levou o clube alvinegro aos 14 pontos, permanecendo no terceiro lugar do Grupo D, sem a vaga para as quartas de final do Estadual, que ficou para o Santo André.

O Água Santa, por sua vez, ficou com 11, na quarta posição do Grupo A. O segundo rebaixado à segunda divisão, se juntando agora ao Novorizontino, foi a Ponte Preta, que jogou contra o Ituano na rodada e não conseguiu evitar o descenso.

O Santos aguarda agora a definição da fase de grupos da Copa Sul-Americana e sorteio da Copa do Brasil, mas seu próximo compromisso será a rodada inicial do Campeonato Brasileiro 2022, no começo de abril, contra o Fluminense, fora de casa.

Volta de CArlos Sánchez

O uruguaio Carlos Sánchez voltou a atuar após mais de um mês fora dos gramados. Um dos principais nomes do elenco, o uruguaio havia sofrido uma lesão no ligamento colateral do joelho direito depois do empate com o Guarani, no início de fevereiro, e retornou a campo aos 34 minutos do segundo tempo diante do Água Santa.

Com informações da Folhapress