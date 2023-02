Blocos e comissões devem ser oficializados quinta-feira

Caso os deputados através das lideranças dos blocos devem realizar reuniões para que possam indicar, ainda hoje, os nomes para as comissões permanentes a manhã devem ser compiostas e poderão ser definiodos os presidentes. “Os deputados devem apresentar a Mesa a composição de blocos, bem como a indicação dos líderes e vice-líderes, para que seja procedida a composição das comissões”. Esta foi a afirmação do presidente da Assembléia Legislativa Gerson Claro (PP).

Os reponsáveis pela apresentação dos nomes que serão indicados para cada comissão são os líderes, sendo que no Bloco liderado pelo MDB será o deputado Márcio Fernandes e no bloco do PSDB caberá a Jamilson Name se for confirmado com líder. . “Caso ocorra ainda na sessão desta quinta-feira a composição dos blocos e lideranças, e dos integrantes das comissões temáticas, que analisam a constitucionalidade e o mérito das proposições que tramitam no Parlamento Estadual já na semana que vem, as matérias já poderão ser distribuídas” afirmou Gerson Claro.

Uma vez indicados os nomes os componentes de cada comissão será realizada a eleição do presidente e caberá a esse a indicação do relator e então já poderão dar início a analise de matérias que já foram apresentadas pelo deputados desde as primeiras sessões. São 16 comissões permanentes compostas por cinco deputados titulares e mais cinco suplentes. Todas as bancadas partidárias e blocos parlamentares têm assegurada a representação proporcional nas comissões.

Lider do Governo

Mesmo tendo afirmado que não recebeu nenhum convite por parte do Governador Eduardo Riedel para ser o seu lider, deputado Londres Machado está sendo citado como o mais cotado para exercer a função. Com a confirmação de Márcio Fernandes na liderança do Bloco chamado de G10 a possibilidade do parlamentar do PP ser o articulador do governador aumentaram.

