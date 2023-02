Lilo? Jacaré é capturado passeando no centro de Aquidauana

A PMA (Policial Militar Ambiental) de Aquidauana, distante a 125 quilômetros de Campo Grande, realizou a captura de um jacaré no centro da cidade na noite de ontem (16).

Um morador, de 30 anos, acionou a PMA informando que o animal estava transitando pela rua em frente de sua residência. Uma equipe foi ao local e verificou que o animal estava tranquilamente na calçada.

O jacaré foi capturado, e como não apresentava ferimentos, a equipe realizou a soltura no Pantanal, distante da cidade.

