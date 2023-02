Pré-agenda da Expogrande já tem 11 leilões

Com 11 certames já confirmados para acontecer entre os dias 13 e 23 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grnade (MS) a Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) divulgou a pré-agenda de leilões da Expogrande 2023. A agenda ainda não fechada.

No dia 16 de abril haverá o Leilão Nelore York no tatersal de elite 1 ao meio-dia. No mesmo dia a Taquari Horse Leilões Rurais promnove o Leilão Comitiva Pantaneira. No primeiro domingo da feira, dia 16, O Leilão Genética Aditiva e Convidados oferta de 40 a 50 animais. No dia 17 de abril o Leilão Patrimônio Genético Sete Estrelas traz a força e a tradição de um dos mais importantes criatórios de produtos de genética nelore de alta linhagem de Mato Grosso do Sul.

No mesmo dia 17 é a vez do 36º Leilão Max QM, uma das referências brasileira em cavalo quarto de milha, no tatersal de elite 1, também promovido pela Taquari Horse Leilões. O dia 18 de abril está reservado para o Leilão Corte Capital, no tatersal de elite 2, promovido pela Capitaliza Leilões Rurais. O dia 19 de abril, quarta-feira, ainda sem tatersal definido, a Taquari volta às pistas com o Leilão 3 Tambores.

No dia 20 de abril será a vez do Leilão Bezerros de MS – Gado de Corte, a cargo da MS Leilões Rurais. No dia 22 de abril, sábado que antecede o encerramento da Expogrande, acontece o Leilão BPW Mulher, no tatersal de elite 1, a partir das 19 horas. Este leilão será uma oportunidade única para as mulheres do setor agrícola mostrarem seu talento e empreendedorismo. Ainda no sábado, 22, acontecem dois grandes certames para ofertar as raças de cavalo pantaneiro, na sede da associação de criadores da raça, a partir das 19 horas, e também o Leilão de Cavalo Crioulo, no mesmo horário, no tatersal de elite 1.

