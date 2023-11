Líderes do setor elétrico debatem transição energética e desoneração para consumidores

O XXIII Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica reuniu especialistas e líderes do setor elétrico em Salvador nos dias 16 e 17 de novembro. O Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica (CONACEN) participou do evento por meio de sua presidente, Rosimeire Costa, que também representou o Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa MS (Concen-MS), do qual é a presidente no Mato Grosso do Sul.

Realizado no Deville Hotel, o encontro teve como tema principal a transição energética, com uma agenda que abordou os impactos sociais da transição no planejamento do sistema elétrico brasileiro, a influência dos novos contratos de concessão e a mobilidade elétrica na carga do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Júlio Cotias, presidente do Conselho de Consumidores da COELBA, expressou sua gratidão e satisfação pela realização do evento, enfatizando o esforço conjunto para reunir palestrantes renomados e garantir o sucesso do encontro. “Conseguimos reunir especialistas de renome nacional para oferecer o melhor para todos, refletindo o compromisso do setor com o progresso e a inovação”, declarou Cotias.

Rosimeire Costa, presidente do CONACEN, destacou a importância do conselho e dos encontros para o setor. “Somos protagonistas no setor energético. Representamos 52 áreas de concessão em todo o país, o que mostra a nossa força e a importância do nosso trabalho”, disse Costa. O evento também contou com a presença de Marcos Madureira, presidente da ABRADEE, Carlindo Lins, consultor e professor, Agnes de Aragão, diretora da ANEEL, Luiz Eduardo Barata, presidente da Frente Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, entre outros, proporcionando uma troca de experiências entre diversos segmentos do setor elétrico.

Temas como a abertura ampla do mercado e as perspectivas de redução de custos para o consumidor também foram debatidos, indicando um movimento em direção a um setor mais aberto e competitivo que pode beneficiar os consumidores finais.

Para Rosimeire Costa, o grande privilégio do encontro nacional é estar com os setores, como o Operador do Sistema Nacional, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e a Agência Nacional, que são os órgãos de governança do setor de energia, e assim poder debater os impactos das mudanças que estão acontecendo. “A busca do Conselho de Consumidores é sempre debater, dizer que estamos acompanhando e que o Governo precisa de iniciativas que desonerem a fatura do consumidor do ambiente regulado, porque ele é o caixa do setor elétrico”.

A presidente do Concen-MS falou ainda que é preciso acompanhar os acontecimentos: “estando cientes, nós podemos cobrar mais incisivamente do Governo Federal e do Congresso Nacional para que os projetos que estão parados lá e têm por finalidade desonerar a fatura do consumidor tramitem, de forma que possamos começar o próximo ano não preocupados com o aumento dessa conta que vai impactar todos os consumidores de energia elétrica em 2024”.

Finalizando, Rosimeire lembrou que será elaborada uma carta a partir das discussões ocorridas no encontro em Salvador, que expressará as preocupações dos Conselhos de Consumidores. “Será escrita uma carta, e espero que esse seja o princípio para uma desoneração forte da fatura. Nós vamos continuar articulando com o Congresso Nacional, na Câmara Federal, porque o projeto foi aprovado no Senado e remetido para a Câmara. E agora, nós esperamos, minimamente, preservar as conquistas alcançadas nas articulações feitas junto ao Congresso Nacional”.

