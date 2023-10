Léo Jardim pega pênalti e Vasco e São Paulo só empatam

Vasco e São Paulo empataram na noite deste sábado em 0 a 0, pela 26ª rodada do Brasileirão, em um confronto parelho sob forte chuva em São Januário.

O jogo foi marcado pelo equilíbrio: com um confronto morno, os tricolores tiveram ligeira vantagem no primeiro tempo, enquanto os donos da casa foram superiores na etapa final.

O São Paulo teve a melhor oportunidade, no fim da primeira etapa, quando Rato deu um ‘pulinho’ ao bater um pênalti, cobrou mal e foi parado por Léo Jardim. O goleiro vascaíno foi um dos destaques do confronto.

O resultado tira o Vasco provisoriamente da zona de rebaixamento, com 27 pontos, no 16º lugar. O Tricolor segue em décimo, com 35. Se o Santos empatar ou vencer o Palmeiras amanhã, deixa os cariocas para trás.

As duas equipes voltam a campo na quarta-feira (18): o Vasco recebe o Fortaleza, às 19h, enquanto o São Paulo visita o Goiás.

Destaques

Se os 40 minutos iniciais nada tiveram de animador dentro do gramado, a torcida do Vasco chamou para si as atenções. Entre suas tradicionais canções, a recorrente homenagem a Roberto Dinamite e as provocações aos são-paulinos, os vascaínos não pararam por um minuto em São Januário.

Aos 43, James tentou passe pela entrada da área e a bola tocou na mão de Léo. O árbitro assinalou o pênalti. Wellington Rato bateu mal, com um pulo semelhante à famosa – e proibida – paradinha, e Léo Jardim espalmou. No rebote, a bola sobrou limpa para James, que mandou para fora.

Léo Jardim salva outra vez. No último lance da etapa inicial, Lucas foi acionado nas costas da zaga e chutou cruzado, com perigo. Bem posicionado, o goleiro vascaíno fez uma bela defesa.

Aos seis do segundo tempo, Gabriel Pec recebeu de Paulinho na área e chutou no canto, mas acertou a trave. No rebote, Praxedes chutou para fora.

Aos 22, Gabriel Pec pegou sobra pela entrada da área, chutou firme e obrigou Rafael a fazer uma ótima intervenção. Acesse também: Corinthians empata com Flamengo no retorno de Mano Menezes a Itaquera

Com informações da Folhapress, por GUILHERME PADIN