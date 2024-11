Licitação para finalizar unidade de Emeis do Jardim Radialista é concluída

Após as Emeis Anache e Popular, a Prefeitura de Campo Grande concluiu o processo de licitação para contratar a empresa responsável pela conclusão da obra da Escola Municipal de Educação Infantil Jardim Radialista, localizada na Rua Escaramuça, região urbana do Anhanduizinho. A homologação do resultado está publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). A próxima etapa será a assinatura do contrato para a ordem de início do serviço, que ficará a cargo da empresa Dias Construtora e Empreendimentos LTDA., vencedora da licitação.

A nova unidade atenderá aproximadamente 250 alunos, ao ser finalizada, e o investimento na obra é de R$ 2.650.302,81. Com mais essa obra para a educação básica, a prefeitura amplia o número de vagas na REME (Rede Municipal de Ensino) e beneficiará as famílias que moram na região do grande Los Angeles, já que a Emei fica localizada entre o bairro e o Radialista. Este projeto integra o planejamento da administração municipal, que visa fortalecer a infraestrutura educacional da capital, garantindo mais acesso e qualidade no atendimento às crianças da primeira infância. A obra da Emei do Jardim Radialista será concluída após 11 anos de espera da comunidade. A licitação das Emeis Anache e Popular também já foram concluídas. O Executivo segue investindo na educação de Campo Grande, um grande exemplo, é a Emei Inápolis, que após 13 anoscom a obra paralisada foi retomada e entregue em julho deste ano. A administração municipal tem como meta concluir as unidades de educação infantil: Vila Popular, Jardim Anache, Jardim Talismã, Jardim Radialista, Moreninha II, Jardim Colorado, Serraville, e Jardim Nashville, cujas licitações já foram realizadas. O objetivo é reorganizar a distribuição de vagas na Educação Infantil, atendendo à demanda crescente da rede municipal de ensino e assegurando que mais crianças tenham acesso a uma educação de qualidade. A prefeita Adriane Lopes destaca que a Educação é uma das prioridades da gestão da Capital, "e cada obra retomada representa mais oportunidades para nossas crianças. Com a conclusão da Emei Jardim Radialista, estamos garantindo mais 250 vagas para a educação infantil, atendendo diretamente às famílias da região. A nossa meta é clara: oferecer educação de qualidade e assegurar que nenhuma criança fique sem acesso à rede municipal. Cada nova unidade que entregamos fortalece o futuro de Campo Grande e das próximas gerações".