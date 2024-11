Polícia Militar Ambiental apreende pescado e equipamentos proibidos em Coxim

Na manhã de ontem(24), a PMA (Polícia Militar Ambiental) de São Gabriel do Oeste, averigou uma denúncia de pesca predatória e apreendeu pescado reegular em um rancho no Rio Coxim, a 60 km da cidade.

No local, o proprietário admitiu possuir pescado irregular no freezer: um exemplar de cachara (Pseudoplatystoma reticulatum) com 75 cm, abaixo do permitido por lei, além de uma cabeça de peixe pintado. Também foram encontrados dois molinetes armados na margem do rio.

O infrator foi multado em R$ 1.480,00 e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil com o material apreendido.

Enquanto isso, em Aquidauana, a PMA recolheu quatro molinetes, uma carretilha e cinco varas de pesca no Rio Cachoeirão, totalizando 44 molinetes, 5 redes de pesca e 7 tarrafas apreendidos na região desde o início da piracema.

