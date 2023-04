Justiça suspende eleição do Diretório do União Brasil

Por meio de sua assessoria a Senadora Soraya Troninck informou na tarde de ontem que o Departamento Jurídico do Diretório Regional do União Brasil em Mato Grosso do Sul terá cassar a liminar que suspendeua eleição que estava marcada para a tarde desta terça-Feira. A decisão de suspender a eleição foi do juiz Flávio Saad Peron, da 15ª Vara Cível de Campo Grande. “Suspendo a eleição marcada para hoje (4/4/2023) e torno sem efeito a convocação realizada através do edital publicado no jornal Correio do Estado de 03/4/2023”, pontuou o magistrado.

A senadora Soraya Thronicke teria excluído 15 dirigentes, entre os quais a ex-deputada federal Rose Modesto e o ex-secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, do diretório regional do União Brasil. Em mais um capítulo da crise na sigla, a que detém o maior fundo partidário de Mato Grosso do Sul, a Justiça determinou, por meio de liminar, concedida na tarde de hoje (4), a suspensão da eleição do executiva estadual do partido.

A escolha dos novos integrantes do diretório regional estava sendo realizada nesta terça-feira. Antes de realizar a votação, Soraya excluiu 15 “desafetos”, como Rose, Miglioli, o tenente da Polícia Militar e uma das lideranças do funcionalismo público estadual, Thiago Mônaco Marques, Sindoley Morais, de Paranaíba, e Ahmad Hassan Gelara, de Dourados.

Membros do União Brasil articulam em Brasília para que venha a ser decxretada a intervenção no Diretório Regional do Partido para que possa ser data uma solução para acrise que dentre outras coisas estaria prejudicando a confirmação de Rose Modestio no comando da Suideco (Superinetnedência de Desenvolvimento do Centro Oeste) como representação da Sigla.

