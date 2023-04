Periferia confirma que feriado “Santo”, não está para peixe

Com a alta do preço dos peixes, a semana Santa na periferia da Capital ganha o significado da união em família, e a compra do peixe fica em segundo plano.

Mesmo sem a certeza do “peixinho” na mesa da ceia da sexta-feira Santa (9), muitos moradores irão curtir o feriado junto da família, independente do cardápio.

A páscoa deste ano, não está nem para peixe como foi confirmado na maior comunidade da Capital, Homex. A quem ainda se esforce para comer o tradicional peixe, comprando no crédito, mas muitos não sabem nem o que terá no dia para o almoço “santo”.

Muitos moradores da Homex, comunidade localizada próxima a avenida dos Cafezais foram unânimes em dizer que neste ano os preços estão mais altos e não será fácil ter o ovo da páscoa e o peixe nesta Páscoa. Será um ou outro, e olhe lá.

O jovem contou com o apoio da mãe para ter na ceia o tradicional peixe. “Tenho um filho de dois anos e vou aproveitar para ficar com eles. Minha mãe já comprou um peixe e a ideia é ficar reunido na data”, Cristhian Ariel, 19 anos, morador da rua Campo Nobre, região sul da Capital.

Vizinhos Amir Ortiz, 52 e Eliana Canhete, 53 também confirmaram que sentiram dificuldade para conseguir comprar o peixe. Eliana colocou no crédito mas adiantou que não conseguirá comprar ovo de páscoa por causa dos altos preços.

Thais de Souza, 21 anos, moradora do bairro: Los Angeles confessou que não tem “plano B” para a falta do peixe no almoço da próxima sexta-feira (9). “Eu ainda nem pensei, como farei. Pior que tenho duas meninas, mas devido a alta dos preços não resolvi nada até agora.”, lamentou a jovem mãe.

Mesmo diante do “aperto” financeiro Bianca Fernandes, 30 anos, conta que pensou em uma ação social e que uniu amigos e vão distribuir bombons para as crianças do bairro e que depois irá curtir o dia entre amigos.

Com informação: João Vilalba e Marcos Maluf ( FOTO)

