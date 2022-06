Juliano Cazarré ficará afastado das gravações de PANTANAL

Os espectadores fiéis da novela O PANTANAL sentirão falta do personagem “Alcides”, por alguns dias porque o ator foi afastado para acompanhar uma situação de saúde de sua filha recém nascida. O ator Juliano Cazarré ficará alguns dias afastado das gravações para acompanhar a família.

A notícia foi divulgada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal “O Globo”, que explicou sobre a doença cardíaca da bebê que passa por um tratamento. A doença é chamada de Anomalia de Ebstein e afeta 1 a cada 10 mil bebês e pode acarretar em dificuldades de respirar, cianose e arritmia cardíaca.

Pelas redes sociais, a esposa de Juliano, Leticia Cazarré, agradeceu o carinho e dividiu com os fãs um momento especial. O casal compareceu a uma cafeteria e recebeu o pedido com os dizeres “Melhoras para sua filha” escritos no copo. “O carinho vem de todos os lados, de onde a gente menos espera, né, Cazarré? Obrigada, pessoal, vocês são demais!“, escreveu.