Polícia Civil, Procon, Creci e MPT realizam ação contra empresa por venda ilegal de consórcios na Capital

Em operação conjunta entre Polícia Civil, Procon MS e MT (Ministério do Trabalho) a Decon (Delegacia Especializada do Consumidor) realizou fiscalização na empresa Bank Street, localizada na Rua Treze de Maio, no centro de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, a empresa é investigada por oferecer financiamentos e venda de consórcios, afirmando ao consumidor que se o pagamento da entrada fosse feito, o valor seria liberado ao cliente em sete dias, o que não acontecia.

Ainda conforme a polícia, após o prazo estabelecido pela empresa, os compradores não recebiam o dinheiro e ao tentar contato com a prestadora de serviços, não conseguiam falar e eram transferidos para vários colaboradores que não resolviam o problema e se o cliente insistisse era recomendando que procurasse seus direitos jurídicos.

A empresa Bank Street trabalha com o consorcio OMINI. Nenhuma das duas empresas são autorizadas pelo Banco Central do Brasil a comercializarem consórcios.

A Operação, denominada ERRATUM (enganado em latim), constatou a utilização de mão de obra de jovens, inclusive menores, pela falta de experiência.

O Creci/MS autuou alguns vendedores pelo exercício irregular da profissão. O Ministério do Trabalho autuou a empresa, pois nenhum dos vendedores era registrado.

O Procon/MS interditou as salas 1703 e 202, da empresa Bank Street Negociações, por não apresentar documentos e alvarás. Uma vendedora foi conduzida a Decon e foi autuada por desacato.

Devido ao grande número de Boletins de Ocorrência, a Especializada irá instaurar Inquérito Policial para apurar o crime de Organização Criminosa.

