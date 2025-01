Jornalista morre em Londres e família faz ‘vaquinha’ para trazer o corpo para Campo Grande; veja como ajudar

Natural de Campo Grande, o jornalista Karlos Luna morreu em Londres, capital da Inglaterra, e agora a família pede ajuda para arrecadar o valor necessário para trazer o corpo para o Brasil. O rapaz morava na Europa desde 2020. O valor que precisa ser arrecadado é de R$ 90 mil.

Segundo informações, Karlos pertence a uma família humilde, sendo o único filho biológico de um casal que adotou mais seis. Seus pais, de 65 e 74 anos, não têm condições para buscar o corpo do filho. Diante disso, amigos e familiares do jornalista criaram uma campanha solidária para arrecadar R$ 90 mil e transladar o corpo do rapaz.

Contribuição

Para quem quiser contribuir, a chave Pix divulgada nas redes sociais é o CPF 117.150.066-10, em nome de Antônio Nilson Pires Luna. O número de telefone para mais informações é o (67) 98125-1025.