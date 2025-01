Lula discute uso do FGTS como garantia em crédito consignado com banqueiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta quarta-feira (29) com os principais CEOs e presidentes de bancos do Brasil, além da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), para discutir mudanças no crédito consignado privado. A principal pauta do encontro é a proposta do governo de utilizar os valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia para empréstimos.

A intenção de Lula é obter o aval dos banqueiros antes de levar a proposta ao Congresso Nacional. O modelo sugerido busca ampliar o acesso ao crédito consignado, oferecendo maior segurança para as instituições financeiras e possivelmente reduzindo as taxas de juros para os trabalhadores.

Estão confirmadas as presenças dos CEOs do Bradesco, Marcelo Noronha; do Itaú, Milton Maluhy Filho; e do Santander Brasil, Mario Leão. Representando a Febraban, participam o presidente do Conselho Diretor, Luiz Carlos Trabuco, e o presidente-executivo, Isaac Sidney.

A reunião também contará com os presidentes do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. Entre os membros do governo, estarão presentes os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda) e Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), além do secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Chico Macena.

O encontro reflete os esforços do governo em fomentar o acesso ao crédito e garantir segurança para as instituições financeiras e trabalhadores, em um momento de busca por medidas econômicas que impulsionem o crescimento do país.

