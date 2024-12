João Almino é o imortal da Academia Brasileira de Letras no Chá da ASL de novembro

O imortal da Academia Brasileira de Letras João Almino será o palestrante do último Chá Acadêmico de 2024 da programação da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, que será realizado nesta quinta-feira (28), dentro do projeto “ABL na ASL: Palestras Imortais”, realizado em parceria com a Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura) através da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul. “O Conselheiro Aires como Homem de Papel” é o tema da palestra.

O oitavo romance de João Almino, “Homem de Papel”, é narrado por um livro. Um personagem de Machado, Aires, é confrontado com a realidade contemporânea. O professor da USP Hélio Guimarães diz que o autor “aciona com maestria muitas notas do cômico”. O crítico machadiano português Abel Barros Baptista que o livro é “uma lição de literatura: surpreendente e inteligente”.

O evento tem ainda a parceria da ASL com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS e a Confraria Sociartista, através respectivamente dos projetos “Música Erudita e suas Fronteiras”, dentro do projeto “Movimento Concerto” (com o Duo Manhães) e “Arte na Academia” (com os artistas visuais Ana Oiticica, Cecílio Vera, Lúcio Laranjeira e Sonia Maria). Ao final, haverá na confraternização apresentação instrumental dos músicos Higor Rinaldi e Maria Rita, com teclado e flauta. A palestra é presencial, com entrada franca e o traje é esporte, no auditório da ASL, na rua 14 de Julho, 4653, em Campo Grande, às 19h30min.

O projeto “ABL na ASL: Palestras Imortais” trouxe ao longo do ano cinco imortais da Academia Brasileira de Letras em seus Chás Acadêmicos ─ Arno Wehling, Antônio Torres, Ana Maria Machado, Ricardo Cavaliere e agora João Almino ─ e teve em suas Rodas Acadêmicas a presença dos imortais sul-mato-grossenses Américo Calheiros, Elizabeth Fonseca, Henrique de Medeiros, Lenilde Ramos, Marisa Serrano, Raquel Naveira, Reginaldo Araújo, Rubenio Marcelo, Samuel Medeiros e Sérgio Cruz.

JOÃO ALMINO

Ocupante da Cadeira 22 da ABL, João Almino foi antecedido por Ivo Pitanguy e foi recebido na ABL por Ana Maria Machado. Ensinou na Fundação UnB (Universidade de Brasília), na UNAM (Universidade Nacional Autônoma do México), no Instituto Rio Branco e nas universidades de Berkeley, Stanford e Chicago. Embaixador, serviu nas Embaixadas do Brasil em Paris, México e Washington. Foi Encarregado de Negócios em Beirute, Ministro-Conselheiro em Londres e Cônsul-Geral em São Francisco, Lisboa, Miami, Chicago e Madri. Foi Diretor do Instituto Rio-Branco (2001-2004). Medalha de Ouro do Rio Branco (primeiro colocado) no Curso de Preparação à Carreira Diplomática do Instituto Rio Branco, é bacharel em direito pela UERJ, tem mestrado em sociologia pela UnB, doutorado em História Comparada das Civilizações Contemporâneas pela École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris (1980) sob a direção do filósofo Claude Lefort e pós-doutorado no Centro de Estudos Avançados da USP.