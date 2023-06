Jair Bolsonaro é convidado para Exposição no Estado

Presidente do Chapadão do Sul, Walter Schalatter convidou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ( PL), para participar da ExpoSul neste próximo final de semana.

Bem humorado o ex-presidente destaca que precisa da liberação de Michele Bolsonaro, sua esposa mas agradece o convite.

Na região Bolsonaro conquistou 70% dos votos do Estado em seu favor. Nos bastidores é dito que advogados do ex-presidente ainda não aconselha que ele apareça em eventos com grandes aglomerações por medo de perseguição política.