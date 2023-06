João Benitez lança nesta sexta-feira a música”Escapulário”, trazendo a violência de Campo Grande em versos intensos

O cantor e instrumentista João Benítez tem conquistado o coração do público com suas composições únicas e envolventes. Um dos destaques de seu repertório é a música “Escapulário”, que será lançada hoje (9) às 18h em todas as plataformas digitais de música. Á canção é uma narrativa que retrata um assassinato ambientado nas ruas de Campo Grande, incluindo a menção a um dos bares da cidade. A letra aborda temas como a violência, desejo e toques do temor religioso.

No ano passado (2022) João Benitez foi premiado no renomado Festival Universitário da Canção com sua música “Escapulário”. O cantor expressou sua alegria e surpresa ao participar do evento e subir ao palco do teatro Glauce Rocha com muita emoção. O prêmio de “Melhor Poesia Original” foi particularmente significativo para ele, pois foi o primeiro prêmio de sua carreira. O reconhecimento veio em um momento crucial, após um ano artisticamente desafiador.

Além de sua participação em festivais, João Benitez lançou um EP em 2020, seguido pelo álbum “Cânticos da Idade do Pecado” em 2021. O EP e o álbum são interligados, formando uma sequência musical coerente. Agora, o artista revela que pretende lançar um terceiro álbum, completando a chamada “Trilogia dos Cânticos”.

A música Escapulário traz versos marcantes que mergulham o ouvinte em uma trama intrigante. Trechos como:

“O seu escapulário ao sol reluziu / Como uma testemunha de sua boa fé / Ela olhou pros dois lados, parou e cuspiu / Deixou o carro encostado, seguindo a pé” e “Seus balázios cruzaram a tarde entre a fúria e o som / E se envenaram de velhos rancores e foram morar em um corpo no chão”

Revelam a habilidade de João Benitez em criar imagens fortes e atmosferas envolventes por meio de suas letras. O cantor promove a autorreflexão sobre questões sociais e também sobre o papel do ser humano no mundo e sua própria existência.

O artista surpreende com suas composições que exploram diversos temas, fazendo o público refletir e se emocionar com suas histórias. João Benitez tem se destacado como um talento promissor na cena musical, conquistando admiradores pela sua originalidade e profundidade artística.

Enquanto João Benitez continua a criar músicas cativantes e provocativas, seu público aguardam ansiosamente o lançamento de seu terceiro álbum, completando assim a trilogia que promete ser uma jornada sonora marcante e memorável. Com sua música única e sua habilidade de contar histórias, João Benítez promete se firmar como um dos grandes talentos da música nacional.

Em agosto de 2022 João compôs a música “Olhos de Gato Azuis”, em parceria com a ONG Amicat’s, para promover a conscientização a respeito de abandono e maus-tratos aos animais e, de quebra, fazer uma declaração de amor ao seu bichinho de estimação.

Sobre o cantor

João atua em Campo Grande como instrumentista e intérprete desde 2014, mas começou a se destacar na cena autoral como cantor e compositor em 2018, como frontman da banda de slowcore/rock alternativo Naufrágil. Nela, desenvolveu seu estilo de composição que vai de lentas baladas de piano a linhas de guitarra agonizantes, amarradas apenas por sua poética que comumente trata da solidão, da descrença e de outras faces sofríveis da condição humana.

Psicólogo de formação, João tem um trabalho intimamente relacionado a literatura e psicanálise, com letras que fazem alusões a essa área, de forma sutil, porém marcante. Ele ainda integra o Lappel (Laboratório de Pesquisa em Psicanálise, Epistemologia e Linguagem) na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Em 2020, durante o período de isolamento, o artista decidiu realizar seu primeiro trabalho solo e produziu o EP “Cinco Cânticos na Língua do Desamparo”, lançado no Dia das Mães e anunciando o começo de uma trilogia. O EP, diverso em termos de musicalidade, gira em torno de um único tema: sua relação com uma infância passada em cidade de interior e marcada por abusos físicos e psicológicos, gravado, mixado e masterizado pelo próprio musicista.

João Benítez pode ser encontrado no Instagram como @joaobenitezoficial e as músicas do artista estão disponíveis em todas as plataformas digitais. O clipe de “Olhos de Gato Azuis” pode ser conferido por meio do link: https://youtu.be/ Gti23Hf0GDI

Com informações das Repórteres Méri Oliveira e Carolina Rampi.