Mulher é autuada após abandonar filho de 5 anos e ir a bar

Mãe de 22 anos foi autuada por abandono de incapaz na noite da última quinta-feira (8), após sair para bar e deixar filho de 5 anos sozinho em casa.

Segundo informações do boletim de ocorrência o menino de 5 anos ligou para a sua avó por volta das 20 horas dizendo que estava sozinho em casa. A avó da criança foi até a residência e momentos depois chegou a mãe do menino com seu bebê de 5 meses e a outra filha de 7 anos.

A mãe do menino ainda falou que não precisava de preocupação já que no mesmo terreno na casa da frente morava a outra avó da criança. Mas, o menino disse que havia ficado sozinho o tempo todo. A polícia acabou sendo chamada assim como o Conselho Tutelar.

O menino e a menina foram deixados com uma das avós e a mulher com o bebê de 5 meses levados para a delegacia, onde ela foi autuada por abandono de incapaz.

