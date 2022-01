Irado pelo fim do relacionamento, homem taca fogo em casa e desabriga ex, filhos e netos

Uma ocorrência no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande, deixou uma mulher desabrigada ao lado dos filhos adolescentes e das duas netinhas pequenas no dia de ontem (16). Irado por não aceitar o término do casamento de 7 anos, um homem saiu de uma festa supostamente alcoolizado afirmando aos vizinhos que iria “tacar fogo” na casa da ex-mulher. E assim o fez.

Jucilene Falcão, de 37 anos, os filhos de 15 e 16 anos e as netas de 2 e 3 aninhos tiveram a surpresa desagradável ao voltar para a casa e encontrar a residência onde moram toda incendiada no último domingo. Testemunhas no local afirmaram que, de fato, o ex-marido queimou a propriedade por “raiva”.

Os vizinhos de imediato quebraram o vidro de uma das janelas no intuito de adentrar o recinto e conter as chamas, porém o fogo acabou consumindo grande parte dos móveis – camas, sofá, guarda-roupas, mesa, etc. –, roupas, eletrodomésticos e muitos objetos pessoais que se encontravam na casa.

A PM (Polícia Militar) foi acionada e esteve no local para atender a situação. O autor do crime fugiu e encontra-se desaparecido. Orientada pelos agendes de segurança pública, Jucilene foi dar queixa na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) da Capital ainda no início desta tarde.

Pessoa humilde, a matriarca conta com a solidariedade para conseguir voltar a normalidade. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato com o número (67) 99173-4381 e fazer sua doação.

Veja a reportagem de Itamar Buzzatta, para O Estado Online: